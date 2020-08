Zenevreto, il borgo delle ore liete

ZENEVRETO - Ogni giorno alle 16, cascasse il mondo, davanti al circolo di Zenevreto, piccola frazione di Mombello, qualcuno lo si trova. Per chiacchierare, per ridere, per scambiarsi idee su come abbellire il borgo, abitato da pochissime persone, per la precisione 38 anche se non si direbbe, visto che pure le case ormai disabitate sono abbellite da fiori e tanti oggetti nei cortili.

C'è la via della poesia, ci sono biciclette colorate e tutti gli edifici hanno un nome che ne ricorda il passato. C'è anche la bellissima Cascina Montena, dove si è fatto il vino per tantissimi anni e ora si ospitano gli sposi nel loro giorno più bello.

Domani su "Il Piccolo", il reportage.