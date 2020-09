Schianto all'incrocio, le auto finiscono contro le case

NOVI LIGURE — Incidente stradale spettacolare ma senza gravi conseguenze per le persone questa mattina alle 8 in via Mazzini a Novi Ligure. Due auto, una Fiat Panda e una Ford Fiesta, si sono scontrate all’incrocio tra via Mazzini, via Fossati e via Maggi. L’urto è stato piuttosto violento e le due vetture hanno fermato la propria corsa l’una contro il muro di un’abitazione di via Mazzini, l’altra contro i gradini di un negozio. Sul posto per i rilievi del caso sono arrivati i carabinieri.