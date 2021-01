In auto con droga e armi: denunciato 22enne

ALESSANDRIA - I Carabinieri della Compagnia di Alessandria hanno deferito in stato di libertà per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, porto abusivo di oggetti atti a offendere e ricettazione un 22enne che, controllato lungo la S.P. 78 alla guida della propria autovettura e sottoposto a perquisizione personale, è stato sorpreso in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish, due coltelli a serramanico, un bastone retrattile, un tirapugni e un martello frangivetro. La successiva perquisizione presso l’abitazione ha permesso di rinvenire ulteriori tre grammi di marjiuana, altri due martelli frangivetro e tre bilancini di precisione.