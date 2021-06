Fatale l'impatto in auto: non ce l'ha fatta il 23enne Mavis Sirenio

COZZO (PV) - Ieri sera ha perso la vita in un incidente stradale all'altezza del Comune di Cozzo il giovane ventitreenne Mavis Sirenio, residente a Candia Lomellina e molto conosciuto a Casale e in tutto il Monferrato.

La notizia è arrivata in tarda serata quando, soprattutto sui social, si è manifestato velocemente il cordoglio tra monferrini e non. Già studente all'istituto Leardi, era impegnato soprattutto in iniziative e progetti collegati al mondo dell'intrattenimento notturno.