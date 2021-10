Fiamme in discarica, sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco

CASTELCERIOLO - Le fiamme sarebbero divampate nel settore dell’indifferenziata.

Sul posto sono intervenuti, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, anche Polizia e Arpa.

Al momento sono si conoscono le cause che hanno scatenato il rogo. I tecnici dell’Agenzia per la protezione ambientale stanno valutando la situazione per quanto di loro competenza.

ORE 21.50 - Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Castelceriolo dove sono divampate le fiamme in discarica.

Non si conoscono, al momento, altri particolari. Le operazioni sono in corso.

Le fiamme si vedono a distanza, così come una imponente colonna di fumo.