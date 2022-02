Procedura fallimentare Amiu: il Comune riscuoterà 1,5 milioni di crediti

ALESSANDRIA - Si sta chiudendo la procedura fallimentare di Amiu Spa, l’Azienda Multiservizi alessandrina che si occupava della raccolta rifiuti.

In tal modo, il Comune di Alessandria potrà riscuotere i crediti pari a 1.521.254,27 euro, ovvero il 29,48% del credito originario. Inoltre, la chiusura del fallimento consentirà a breve di cancellare dal bilancio finanziario del Comune i debiti a residui passivi ancora presenti, con ricadute positive sugli equilibri di Bilancio.

“Una notizia che arriva all'indomani della sentenza su Atm - commenta l’assessore alla Programmazione finanziaria e Bilancio, Cinzia Lumiera - L'ennesima storia ricevuta dal passato, che questa volta si chiude favorevolmente per il Comune di Alessandria e che avrà impatti sicuramente positivi sul rendiconto 2021, attualmente in via di predisposizione. La chiusura del fallimento Amiu ci permette infatti di incassare 1,5 milioni, azzerare il fondo contenzioso e stralciare i residui passivi ancora presenti a bilancio. Siamo un'amministrazione seria e competente, che affronta a testa alta i problemi e cerca soluzioni su questi continui contenziosi che ci arrivano da precedenti gestioni. Nostra cura è garantire gli equilibri di Bilancio, sempre e nonostante tutto, grazie ad una gestione oculata delle risorse, alla costante attenzione verso i rischi in corso e alla priorità data al ripianamento della rata relativa al piano di riequilibrio”.