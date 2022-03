ALESSANDRIA - Dopo qualche anno di assenza forzata, torna la 'Crociera del Piccolo', una piacevole esperienza dedicata ai nostri lettori, messa in campo... anzi, in mare, in collaborazione con Msc, brand tra i più conosciuti del settore nautico.

Siamo particolarmente lieti di riproporre l'iniziativa che, per oltre un decennio, ha riscosso molto successo, coinvolgendo parecchi alessandrini che, grazie alla nostra proposta, possono godere di indubbi vantaggi (anche economici), prima, durante e dopo la crociera stessa.

L'itinerario

Si partirà lunedì 27 giugno a bordo della Msc Orchestra (guarda le specifiche della nave) da Genova, porto in cui si ritornerà giovedì 7 luglio. Prima tappa a Marsiglia, quindi spostamento in Spagna per visitare Malaga (e dunque l'Andalusia) e Cadice, preludio all'ingresso in Portogallo, dove saremo attesi da Lisbona. Al rientro, ancora Spagna con la sosta ad Alicante e all'isola di Minorca, dalla quale raggiungeremo la Sardegna, con attracco a Olbia, prima del rientro a Genova.

Dove prenotare

Il viaggio (con organizzazione tecnica di Cala Majòr, via Bofferio, Asti, 0141 436848) può essere prenotato in una delle agenzie che collaborano con il giornale Il Piccolo: