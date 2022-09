Upo, nasce la Settimana della ricerca

Dalla Notte della ricerca di Alessandria nasce la Settimana della ricerca, estesa a tutte le città dell’Università del Piemonte Orientale. Una scelta fatta in base ai risultati eccellenti avuti dalla manifestazione in questi anni e anche al fatto che ormai in tutta Europa si sta abbandonando il vecchio format classico, come ha spiegato il rettore Gian Carlo Avanzi nella conferenza stampa tenutasi online questa mattina. “Era necessario – ha detto - un ampliamento a Novara e Vercelli con iniziative diversificate e un programma più focalizzato in grado di raggiungere un pubblico più guidato nella scelta di cosa seguire”.

La Settimana della ricerca dell’Upo inizierà il 23 settembre a Novara e si concluderà il 30 ad Alessandria. Giovedì 22 alle 10, però si terrà un’anteprima a Vercelli con il convegno “Riflessioni sull’Open Access tra opportunità e problemi”, promosso dal Disste nell’aula magna del polo universitario.

Gli eventi

La prima giornata a Novara, nel Broletto alle 20.30, sarà dedicata alla divulgazione con una competizione, la Upo Science Slam, in cui studenti e dottorandi under 40 dovranno dimostrare in tre minuti la propria abilità nel comunicare la loro attività di ricerca scientifica. 15 gli ammessi alla fase finale su 71 candidati. Coordinatori di questa iniziativa sono Marta Ruspa, Lucia Corrado e Francesca Boccafoschi.

Il secondo appuntamento è la Giornata del Dottorato, che, con il coordinamento del professore Luigi Panza, si terrà lunedì 26 alle 15 a Vercelli nel complesso San Giuseppe in piazza Sant’Eusebio 8. Dopo la lectio magistralis del professore Luigi Strippoli dell’Università di Bologna, interverranno sette dottorandi.

Da martedì 27 a giovedì 29 si svolgerà in tutte le tre sedi dell’Ateneo “UPO Junior”, evento coordinato dal professor Marco Novarese e dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado. I laboratori si si terranno martedì 27 a Novara presso il Campus Perrone, mercoledì 28 ad Alessandria nella sede di Palazzo Borsalino, giovedì 29 a Vercelli nel Complesso San Giuseppe. Ad Alessandria si sono già esaurite le prenotazioni, a conferma della grande popolarità di questo appuntamento.

La settimana culminerà venerdì 30 settembre ad Alessandria, presso la sede del Disit, con l’evento-clou: la XVII edizione della Notte della Ricerca, dedicata quest’anno all’attualissimo tema “Scienza, guerra e pace”. La lectio magistralis sarà tenuta dal generale Paolo Capitini, celebre analista militare con lunghissima esperienza in missioni all’estero, docente di Storia militare alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo e all’Università della Tuscia, ospite di numerose trasmissioni televisive. I ricercatori del Disit proporranno 2 tavole rotonde, 4 conferenze, 2 laboratori, 2 dialoghi, 1 mostra, 1 simulazione e 10 video. L’ingresso è libero, ma è necessario prenotarsi alle attività, utilizzando il modulo che si trova sul sito.

La Settimana della ricerca è infine arricchita dal congresso “Aging Project Upo”, che si svolgerà a Novara da giovedì 29 a venerdì 30 settembre. Dedicato al tema “Invecchiamento sano e attivo, dalla ricerca alle prospettive di cura”, è il primo momento in cui l’Università del Piemonte Orientale presenta e discute i risultati e le prospettive di questo progetto di eccellenza del Dipartimento di Medicina Traslazionale.