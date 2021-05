Sollevamento Pesi: conosciamo meglio questa attività!

Da qualche anno ci capita sempre più di vedere immagini che ritraggono persone intente ad allenarsi utilizzando bilancieri e manubri, strumenti propri del sollevamento pesi… un’attività che si potrebbe ritenere piuttosto moderna e legata al mondo attuale del fitness.

Ma ne siamo davvero sicuri?

Ebbene se pensiamo che sollevare pesi sia qualcosa di recente… è la storia stessa di questa pratica a contraddirci!

Considerato inizialmente alla stregua di un intrattenimento circense, il sollevamento pesi nasce addirittura nel lontano 1838 ad opera del francese Hippolyte Triat che si fa costruire un manubrio di 84 kg per i suoi esercizi ginnici (www.guidaolimpiadi.it).

Nel corso degli anni, questa attività si è suddivisa in 3 discipline, ben distinte tra di loro:

1. Weightlifting o Sollevamento Pesi Olimpico: Sport che richiede, in gara, un’espressione di forza massima nelle due alzate che compongono la competizione stessa, ovvero:

lo Snatch o Strappo : l’atleta in un unico gesto, porta il bilanciere, da terra, sopra la propria testa a braccia completamente distese, con il massimo carico possibile;



: l’atleta in un unico gesto, porta il bilanciere, da terra, sopra la propria testa a braccia completamente distese, con il massimo carico possibile; il Clean & Jerk o Slancio: l’alzata si compone di due gesti distinti ovvero, in un primo momento l’atleta porta, da terra, il bilanciere al petto, appoggiando lo stesso al corpo, e la spinta, dove dal petto, l’atleta porta la barra sopra la testa a braccia completamente distese.

2. Powerlifting: non vi è una vera e propria traduzione in italiano per questa disciplina, la quale si compone di tre alzate principali, da eseguire in gara:

Squat : l’atleta con un bilanciere poggiato sulle spalle, deve eseguire un accosciata, con il massimo carico da lui possibile;

: l’atleta con un bilanciere poggiato sulle spalle, deve eseguire un accosciata, con il massimo carico da lui possibile; Bench Press o Panca Piana : l’atleta si trova sdraiato su una panca piana in posizione supina, con i piedi in appoggio a terra e con un bilanciere a carico degli arti superiori; l’obiettivo è di portare tale barra al petto e nuovamente drizzare le braccia, con il massimo carico possibile;



: l’atleta si trova sdraiato su una panca piana in posizione supina, con i piedi in appoggio a terra e con un bilanciere a carico degli arti superiori; l’obiettivo è di portare tale barra al petto e nuovamente drizzare le braccia, con il massimo carico possibile; Deadlift o Stacco da Terra: ultima delle tre alzate, la quale prevede di sollevare da terra, fermandosi in posizione eretta, il massimo carico possibile.

3. Bodybuilding: quest’ultima disciplina, attraverso il sollevamento pesi, ha lo scopo di massimizzare l’ipertrofia muscolare (crescita muscolare), cercando di creare un corpo armonico, con grandi volumi muscolari e una riduzione nel tempo della massa grassa, la quale sarà portata al minimo in prossimità di una competizione. Negli eventi di questa disciplina, i partecipanti, vengono giudicati su parametri estetici, i quali vengono stabiliti nel regolamento della federazione organizzatrice.

Oggi, praticando attività fisica, frequentando le palestre delle proprie città o anche semplicemente in tv, sui social o su riviste abbiamo conoscenza diretta o indiretta di una di queste discipline o un’alzata che ne fa parte.

Questa notorietà non è affatto una semplice questione di tendenza: tali attività si sono infatti rivelate di grande importanza per il mantenimento della propria salute e per un apprendimento motorio strutturato in relazione ad un sovraccarico.

Inoltre è stato constatato un ruolo fondamentale dei “sollevamenti” nella ricomposizione corporea, ovvero quel processo attraverso il quale, con un piano alimentare - strutturato su misura da un professionista - e un esercizio fisico costante, consente di ridurre la quantità di massa grassa di un soggetto, a favore di quella magra, mantenendo un peso simile a quello di partenza. Infine è stata riscontrata anche una funzione preventiva rispetto ad infortuni per adolescenti e anziani over 65 e una efficacia riabilitativa a seguito di fratture o lesioni muscolari.



In quale misura sollevare pesi può far bene, con le dovute differenze e gli accorgimenti di ogni caso, ad un pubblico molto vasto?

Non perdetevi le prossime puntate perché torneremo sull’argomento e ve lo spiegheremo nel dettaglio, passo dopo passo.

