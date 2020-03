Coronavirus: sono 30 i decessi in provincia, 182 i positivi

TORINO

ORE 19.35 - Sono 30 le vittime dell'emergenza coronavirus nell'Alessandrino, oltre un migliaio - ma in aggiornamento - in tutta la regione i positivi (182 in provincia il dato parziale secondo il ministero della Salute).

CASALE MONFERRATO

ORE 19.30 - La quinta vittima monferrina: è un uomo del 1937.

OVADA

ORE 19 - "Al fianco di mio marito malato": la testimonianza di un'ovadese

ALESSANDRIA

ORE 17.45 - Il vescovo di Alessandria, monsignor Guido Gallese, celebrerà domani una messa in streaming dall'altare della Madonna della Salve.

GRUGLIASCO

ORE 16.30 - L'assessore alla Sanità incontra il console cinese: dalla Cina tonnellate di materiale sanitario per il Piemonte. Qui le foto

ALESSANDRIA

ORE 16 - Coronavirus, bambini contagiati ma in buone condizioni

ORE 15.05 - Tribunale: magistrato positivo al coronavirus

CASALE MONFERRATO

ORE 15 - A Casale 9 medici di base estendono al fine settimana la loro contattabilità

ORE 14.25 - Nel Casalese i morti salgono a 5. Sono 27 i contagiati

NOVI LIGURE

ORE 13.45 - Parroci in preghiera con la statua che salvò la città dalla peste

CASTELNUOVO SCRIVIA

ORE 13.40 - Il panettiere-coach porta la spesa a casa.

TORINO

ORE 13.15 - Sono tredici i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test del coronavirus, comunicati questa mattina dall’Unità di crisi. Si tratta di 10 persone della provincia di Alessandria (6 uomini e 4 donne), una donna del Torinese, una donna del Novarese e un uomo dell’Astigiano. Complessivamente il totale dei deceduti è di 59, di cui il 66% uomini e il 34% donne. L’età media è di 81 anni.

Il totale dei decessi appare così ripartito per provincia di residenza: 28 ad Alessandria, 13 a Torino, 4 a Biella, 5 a Novara, 3 a Vercelli, 3 ad Asti, 2 a Cuneo, 1 nel Vco.

VALENZA

ORE 12.10 - Il ministro ringrazia la scuola 'Pascoli': qui il video.

LU E CUCCARO

ORE 10.50 - Nuovo contagio a Lu e Cuccaro

VALENZA

ORE 10.25 - Rinvio delle elezioni amministrative in autunno: manca solo la firma sul decreto del governo

SERRAVALLE SCRIVIA

ORE 10.10 - Sciopero a oltranza all'ex Kme di Serravalle. Intanto, sanificazioni in corso a Novi Ligure

ALBA

ORE 9.15 - Le parole del governatore Cirio: "Senza restrizioni, avremmo 300 persone in più in ospedale. Bisogna stare a casa": qui il video.

ALESSANDRIA

ORE 8.30 - Laboratorio per l’esame del tampone: ecco come funziona