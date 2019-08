Aperto per Cultura News, la nona puntata

Aperto per Cultura News, ecco la nona puntata della trasmissione ufficiale di Aperto per Cultura, che ci racconta notizie ed approfondimenti della manifestazione che si svolgerà venerdì 6 settembre ad Alessandria.



Oggi ascolteremo Franco Rangone, crooner e jazzista che tornerà in via Legnano, Paolo Alberici dell’azienda Caffè Alberici, che riconferma il sostegno al progetto, così come lo Studio Dentistico Marcello Canestri. Ascolteremo anche il racconto di un viaggio nei sapori, che parte dal nostro territorio per andare in Sardegna ed arrivare fino in Argentina.

Guarda la nona puntata