Attività fisica e orari: quali i momenti migliori e peggiori della giornata?

Una doverosa premessa a quest’articolo, il cui scopo è quello di indicare quali potrebbero essere i migliori o peggiori momenti della giornata in cui allenarsi, è che uno stile di vita attivo, che preveda una buona quantità di attività fisica (per questo possiamo consultare le linee guida OMS) a lungo termine è molto più efficace che l’immediata selezione del momento ideale o l’accumulo di stress portato dall’aver saputo che per anni ci siamo allenati in un momento non ideale. Detto ciò, quando parliamo di attività fisica e orari della giornata, non possiamo non parlare del Ciclo Circadiano!

CHE COS’È?

Il ciclo circadiano è una sorta di orologio biologico dal periodo di 24 ore. Il nome, infatti, deriva dal latino “circa diem” che significa “intorno al giorno” e si caratterizza per essere un complesso sistema interno responsabile di cicli riguardanti la pressione arteriosa, la temperatura del corpo, il tono muscolare, la frequenza cardiaca, il ritmo sonno-veglia, e altro ancora, il quale si regola in base all’ambiente esterno e al nostro stile di vita.





PERCHÉ ESISTE?

Il nostro organismo, per vivere a lungo e in salute, ha bisogno di mantenere quella che viene definita “omeostasi”, ovvero un equilibrio dinamico interno, indipendentemente dal continuo cambiamento degli stimoli esterni; ed è proprio per questo che esistono i ritmi circadiani, tarati dall’evoluzione umana stessa per far fronte ai nostri bisogni fisiologici. Quando correliamo questi ritmi/cicli all’attività fisica, possiamo ricavarne qualcosa di interessante; essi, per esempio, ci dicono:



● 9:00 MASSIMO PICCO DI TESTOSTERONE = ormone prevalentemente maschile, il valore dei suo livello, in un organismo è direttamente correlato alla capacità di sviluppare massa muscolare, sotto stimolo adeguato. Orario utile per quelle persone che hanno bisogno di aumentare la dimensione dei propri ventri muscolari o per coloro che svolgono una ricomposizione corporea;



● 14:30 MASSIMA COORDINAZIONE INTRA&INTER MUSCOLARE E ARTICOLARE = momento ideale per tutte quelle attività a corpo libero dove si sviluppano gesti motori complessi su tempi precisi o in relazione con oggetti o altre persone;



● 17:00 MASSIMA EFFICIENZA CARDIOVASCOLARE E FORZA MUSCOLARE = questa fascia oraria è ideale per che pratica attività di fitness in palestra, allenandosi anche con i pesi;



● 21:00 INIZIO DELLA SECREZIONE DI MELATONINA = la melatonina è l’ormone che regola in modo più efficace il ritmo sonno-veglia, la sua produzione all’interno del nostro organismo ha un ventaglio di tempo che inizia circa alle 21 la sera e termina alle 7:30 la mattina, in questa fascia oraria, sarebbe bene non allenarsi, così da mantenere una buona qualità del sonno e massimizzare il recupero;



● 4:30 TEMPERATURA CORPOREA PIù BASSA = per tutti coloro che amano svegliarsi presto la mattina, è bene far attenzione a questo orario, in quanto potrebbe aumentare in modo netto l’esposizione ad infortuni se non si eseguo un riscaldamento adeguato;



● 6:45 AUMENTO NETTO DELLA PRESSIONE SANGUIGNA = orario controindicato per tutte quelle attività contro resistenza.





CONCLUSIONE

Ma se non li seguo che mi succede?

Come detto in precedenza è molto più importante creare uno stile di vita attivo, che preveda un’adeguata quantità di attività fisica, quindi possiamo benissimo basare il nostro esercizio quotidiano sui ritmi circadiani, ma solo dopo che tutti gli altri fattori che rendono salutare la vita (95%), sono perfettamente in ordine.

Quando scopriamo qualcosa di nuovo, chiediamoci sempre quanto è rilevante? A parità degli altri fattori quanto cambia? Ci sarà sempre chi venderà che il trucco o indicherà la scorciatoia per i vostri obiettivi! Nel dubbio proviamo, non c’è alternativa, monitoriamoci e controlliamo se cambiando solo un fattore è cambiato il mondo.

