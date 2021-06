Frutta e attività fisica: conosciamo meglio questa coppia vincente!

È sempre più richiesta per le sue proprietà e per uno stile di vita salutare. Parliamo della frutta, un ingrediente fondamentale della nostra alimentazione, particolarmente indicata, peraltro, nella stagione calda verso la quale ci stiamo dirigendo.

Ma quali sono i benefici della frutta per lo sport?

La sua presenza in uno stile di vita alimentare bilanciato e correttamente quantificato, ma soprattutto in quello di una persona attiva, è molto importante per molteplici fattori. Premettiamo che ogni attività, richiede uno sforzo muscolare più o meno elevato, per cui sostenere il proprio organismo, cercando di facilitare il recupero e favorire la prestazione stessa, attraverso l’alimentazione è di necessaria utilità. Proprio come la verdura, anche il consumo di frutta, soprattutto di stagione, quella secca e disidratata, sono fondamentali, in quanto rappresentano una fonte naturale di micronutrienti, di acqua, minerali, antiossidanti e zuccheri, che influenzano anche il colore e il sapore della stessa.

Prendiamo in considerazione alcuni frutti, e vediamo quali proprietà potrebbero essere sfruttate da chi ama praticare sport:

AGRUMI (arance, clementine, ecc) : contengono una buona quantità di vitamina C la quale aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo causato dall’esercizio e favorisce il mantenimento del metabolismo energetico. Inoltre, è fonte di vitamine A, B e sali minerali come potassio, calcio e fosforo, i quali vengono in aiuto contro la naturale degenerazione delle nostre ossa.

(arance, clementine, ecc) : contengono una buona quantità di vitamina C la quale aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo causato dall’esercizio e favorisce il mantenimento del metabolismo energetico. Inoltre, è fonte di vitamine A, B e sali minerali come potassio, calcio e fosforo, i quali vengono in aiuto contro la naturale degenerazione delle nostre ossa. FRUTTA SECCA (mandorle, noci, ecc) : appartengono alla frutta secca la quale è ricca di fibre, di proteine vegetali e di sali minerali. Alcuni studi consigliano di consumare uno snack a base di frutta secca prima di praticare sport, oppure di portarla con sé durante la pratica di attività che si protraggono per più ore consecutive, come ad esempio una lunga camminata in montagna!

(mandorle, noci, ecc) : appartengono alla frutta secca la quale è ricca di fibre, di proteine vegetali e di sali minerali. Alcuni studi consigliano di consumare uno snack a base di frutta secca prima di praticare sport, oppure di portarla con sé durante la pratica di attività che si protraggono per più ore consecutive, come ad esempio una lunga camminata in montagna! MELA : è di facile digeribilità, apporta un buon quantitativo energetico, grazie alla presenza di zuccheri, fibre e flavonoidi che favoriscono la circolazione sanguigna. Come si sa... “Una mela al giorno, toglie il medico di torno!”

: è di facile digeribilità, apporta un buon quantitativo energetico, grazie alla presenza di zuccheri, fibre e flavonoidi che favoriscono la circolazione sanguigna. Come si sa... “Una mela al giorno, toglie il medico di torno!” BANANA : viene considerata ancora come “frutto dello sportivo”, nomea nata per il quantitativo di potassio e zuccheri contenuti all’interno, utili a combattere l’ipertensione, a contrastare l’insorgere della fatica e i famosi “crampi” muscolari.

: viene considerata ancora come “frutto dello sportivo”, nomea nata per il quantitativo di potassio e zuccheri contenuti all’interno, utili a combattere l’ipertensione, a contrastare l’insorgere della fatica e i famosi “crampi” muscolari. FRUTTA DISIDRATATA (albicocche, uvetta, datteri, ecc): grazie alla riduzione dell’acqua al suo interno, essa possiede una grande densità di zuccheri, vitamine liposolubili, e, anche se in parte molto piccola, di grassi. La troviamo molto spesso all’interno delle colazioni e spuntini degli atleti professionisti, proprio per i suoi molteplici benefici.

Quando e come è meglio mangiarla?

Senza dubbio la frutta è consigliata sia prima che dopo l’attività fisica, per recuperare rapidamente le energie e i nutrienti utilizzati durante gli sforzi, soprattutto d’estate, quando si suda molto perdendo liquidi e minerali. Variare i colori dei frutti, scegliendo in base alla stagionalità e alla disponibilità della stessa ci consentirà di ridurre il rischio di incorrere in mancanze nutrizionali, portate dalle diete monotone e poco varie. La “Regola del 5”, ovvero 5 porzioni tra frutta e verdura da consumare quotidianamente, raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è ormai conosciuta da tutti come la “regola per star bene”: le 5 porzioni garantiscono, come detto in precedenza, l’apporto adeguato di vitamine, minerali, fibre e degli altri nutrienti preziosi per il nostro organismo.

Se è importante sottolineare come attività fisica e alimentazione siano due facce della stessa medaglia (il nostro benessere), la frutta è un tassello fondamentale di questo puzzle chiamato “forma fisica”. Non dimentichiamola… né in estate, né nelle altre stagioni.

