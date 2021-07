L’avvento del Personal Trainer: perchè un allenamento mirato?

L’esercizio fisico, come ormai sappiamo molto bene, aiutano la salute psico-fisica di ogni individuo, fungendo anche come strumento di prevenzione e miglioramento della propria condizione. Ecco dunque, dove la figura del professionista, riveste un ruolo fondamentale, possedendo le conoscenze necessarie per personalizzare il cammino di ogni persona, analizzando ogni singola situazione e necessità.

Che cos'è un Personal Trainer? Cosa fa?

È la figura professionale, laureata in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, che si occupa di stilare un programma di allenamento personalizzato per un determinato soggetto, in modo che sia aderente allo stile di vita del cliente, efficace e che porti gradualmente al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Perché il programma sia realmente personalizzato, il professionista tramite un colloquio iniziale avrà la possibilità di capire e conoscere quali saranno gli obiettivi, per quanto tempo e quante volte il cliente vorrà dedicarsi all’allenamento, qual è il suo livello di fitness attuale e soprattutto se vi sono problematiche da tenere in considerazione, con lo scopo di garantire la massima sicurezza. Successivamente, si passerà a una valutazione funzionale, così da vedere e valutare concretamente la forma fisica dell'individuo, partendo dalla postura, passando alla forza e alla coordinazione e flessibilità.

A questo punto, il personal trainer avrà gli strumenti per comporre un primo percorso di allenamento; sarà indispensabile, man mano che il percorso prosegue, monitorare i miglioramenti, ma soprattutto le fasi di “stallo”, che, in abbinamento ai feedback del cliente, forniscono gli strumenti con i quali si potranno migliorare i programmi successivi.

Perchè un allenamento va personalizzato?

Chi decide di iniziare a cambiare il proprio stile di vita, introducendo dell'esercizio fisico, ha un obiettivo ben preciso in mente. Se dunque si vuole raggiungere e successivamente mantenere quel risultato, allora dobbiamo evitare di cadere nelle difficoltà della noia, delle fasi di “stallo” dei miglioramenti, dell’indecisione su cosa si meglio fare. Le giornate di ognuno di noi sono sempre molto piene e dinamiche, frenetiche e stressanti, e se a questo aggiungiamo anche gli ostacoli dell’insuccesso, l’unica soluzione sarà la resa.

È dunque bene, ridurre al minimo le variabili “negative”, e questo lo si può ottenere solo calibrando perfettamente gli sforzi da dover eseguire, ecco perché l’allenamento e tutte le variabili che lo compongono devono guardare nella stessa direzione del nostro scopo!

Partendo dal presupposto che ognuno è diverso e ha caratteristiche variabili sia a livello fisico che psicologico, la personalizzazione di un allenamento va incontro alle specificità di ogni individuo certamente più di un allenamento qualsiasi. Non si possono collocare su un unico piano persone che hanno età, stili di vita, organismi, diete e capacità di sforzo completamente differenti. Ovviamente allenarsi e condurre una vita quotidiana mantenendo un buon standard di movimento e di esercizio non potrà che far bene. E partendo da questo presupposto l’allenamento mirato potrà andare ad accrescere ancora di più il benessere portandolo alle proprie esigenze.

Questo è il presupposto che ha portato in tempi attuali all’avvento del personal trainer. Ma è importante ricordare un aspetto: non è sufficiente rivolgersi ad una figura professionale esterna per ottenere i risultati desiderati, sarà fondamentale la collaborazione (prima nell’aiutare la figura professionale a comprendere le proprie caratteristiche… e poi nell’eseguire con determinazione le attività) ed anche una forte motivazione personale, tassello imprescindibile – come sempre - per conseguire gli obiettivi preposti.

