È tempo di ripresa per le attività outdoor

Passano i giorni, ed entriamo sempre più nel cuore della Primavera.

Giornate soleggiate, temperature in aumento, paesaggi che si coprono di un acceso colore verde e un fragrante profumo di fiori, sono incentivi alla riprese di quelle attività che si possono svolgere all’aperto, per quanto ci sarà concesso.

Quali scegliere?

Partiamo dalle più semplici, senza l’ausilio di eccessiva attrezzatura specifica, come il Running, il Trekking, l’utilizzo delle Bike e delle Mountain Bike per chi vive nei pressi delle campagne, o le semplici passeggiate, magari in compagnia dei nostri amici pelosi.

Continuiamo poi con quelle che rientrano nel nominativo “low cost”, in quanto con un piccolo investimento, ci possono far raggiungere grandi risultati; parliamo dunque del Pilates, dello Yoga, dell’Allenamento Funzionale come il Calisthenics, lo Spartan System, il MovNat, nato nel 2008 da Erwan Le Corre, dal motto “Be strong to be helpful”, che sviluppa abilità che possediamo in modo innato come correre, saltare, arrampicarsi, sollevare e lanciare oggetti, i quali possono essere svolti nel proprio prato come nei prati in mezzo alle campagne, se si vuole essere immersi pienamente in se stessi.

Concludiamo infine con l’Arrampicata Sportiva o il Trail Running, sicuramente più consone a coloro che vivono in paesaggi collinari o ai pressi delle montagne, e possiedono una buona esperienza per eseguirle in massima sicurezza!

Quali i benefici?

Donare a queste attività, le giuste caratteristiche quali:

frequenza settimanale (quante volte farla all’interno della settimana)

intensità delle sedute (quanto deve essere stancante la seduta)

durata della seduta (quanto tempo è bene far durare la seduta)

routine dell’allenamento (quali esercizi e metodiche inserire nella seduta)

recupero (all’interno della seduta e tra una seduta e la successiva)

Questi punti formano la prerogativa necessaria per ottenere i massimi benefici dal nostro impegno, portandoci così ad un miglioramento graduale delle nostre funzionalità cardiovascolari, respiratorie, accrescendo l’efficienza di ogni atto respiratorio, migliorando la nostra composizione corporea, riducendo la percentuale di massa grassa (FM%) a favore di quella magra (FFM%) e della massa muscolare (MM%), senza tralasciare i benefici all’umore.

L’attività fisica, ma in maniera più marcata l’esercizio fisico regolare (la differenza tra attività e esercizio, sta nell’aver programmato o meno ciò che si farà). Mi spiego: l’attività fisica è quell’insieme di tutti i movimenti del corpo che comportano un dispendio energetico, comprese le attività quotidiane come fare la spesa, le pulizie, il lavoro ecc. L’esercizio fisico comprende invece i movimenti ripetitivi programmati e strutturati specificamente destinati al miglioramento della forma fisica e della salute. A qualunque livello, purché non troppo “blanda”. Ciò aiuta ad alleviare lo stress, a eliminare l’ansia e ad attenuare i sintomi della depressione.

Come riprendere?

Ritengo che non vi sia miglior modo di riprendere, se non quello di cominciare!

Troppo spesso si programmano minuziosamente, perdendo di vista così le basi; proveniamo da un periodo dove la sedentarietà, la reclusione e il freddo ci hanno sovrastato, quindi cosa fare di meglio che iniziare ad uscire? Approcciare anche tutte le attività che troviamo sopra elencate, per quanto ci sia concesso, può essere un buon modo per riprendere in mano se stessi, e una volta trovato ciò che veramente ci incuriosisce e stimola, possiamo iniziare in modo graduale e ponderato, senza forzare i tempi e senza prefiggersi obiettivi complessi.

L’unico traguardo è quello di creare una routine sostenibile e duratura nel tempo.

