Allenamento in vacanza: come mantenerlo?

È usanza comune in ambito di palestre e fitness generale, porsi l’obiettivo di arrivare in forma per le vacanze estive. Il costume e l’occhio critico delle altre persone annebbiano le menti di chi, per colpa di tortellini e panettone a Natale e colomba e uovo a Pasqua (o di qualche sgarro diffuso anche fuori dalle festività), non si sente bene con la propria forma fisica.

Ecco dunque che nei mesi precedenti l’estate, subito dopo la prenotazione dell’hotel e della spiaggia, ci si prodiga a far visita all’estetista, alla palestra vicina all’ufficio e al negozio di integratori consigliato dall’amico. Tralasciando il mio pensiero riguardo a questa metodologia molto “tutto e niente”, vediamo come tali sforzi, sacrifici e impegni, possono essere mantenuti una volta arrivati al tanto desiderato relax, senza che venga vanificato dalla prima mangiata di pesce accompagnato da un buon calice fresco.

Come possiamo fare in modo che le vacanze estive non distruggano tutto il nostro lavoro preparatorio?

La ricerca di una palestra o centro polivalente, non sarà la nostra priorità in quel momento, per cui non resta che destreggiarci con quello che il luogo ci offre. Per capire e definire al meglio quello che ci serve, dobbiamo conoscere quali aspetti è bene mantenere allenati, e personalmente ne consiglio tre:

attività aerobica e condizionamento cardiovascolare; rinforzo muscolare; mobilità e stretching.

Per far fronte al primo punto, sia che noi ci troviamo al mare, al lago o in montagna, il paesaggio stesso ci può aiutare. Una bella camminata in riva al mare o al lago, la mattina, quando le temperature non sono ancora alte, dopo una buona e attivante colazione è l’ideale per gli amanti dell’acqua, mentre per i nostri amici dei boschi, ritengo che i sentieri e le varie passeggiate organizzate siano il mezzo ideale per tenersi attivi mentre si libera la mente all’interno della natura.

Il rinforzo muscolare, invece, può apparire complicato da soddisfare, ma è sempre più frequente la presenza di parchetti all’aperto attrezzati con sbarre e forme in legno utili a coloro che vogliono allenarsi all’aria aperta. Altrimenti la stessa natura ci può aiutare, basterà ritagliarsi un piccolo spazio in spiaggia, o sulla riva del lago, perché no in un ampio prato tra gli abeti per eseguire esercizi. Oggigiorno su YouTube, attraverso App dedicate, possiamo sempre avere con noi un personal trainer che ci potrà illustrare semplici esercizi per tenerci attivi.

La stessa cosa vale per il punto tre, concedersi 20-30’ al calar del sole, in un posto isolato, lontano dalle altre persone e dall’inquinamento acustico che la città ci obbliga a sopportare, conditi da una bella routine di respirazione mobilità e stretching, non possono che rilassarci dalla giornata e prepararci per una bella serata di festa dopo una goduriosa cena.

Ci si aspettava esercizi più tosti? Non necessariamente: la forma fisica la si mantiene innanzitutto con buone abitudini che, nel caso delle vacanze, possano ben integrarsi con il senso di libertà, di non programmazione meccanica… aspetti che da soli danno un senso utile allo “staccare” dalla routine. Qualunque sia la destinazione certamente si potranno praticare buone attività di mantenimento della forma fisica, siano esse sul lungomare o in alta quota. Ciò che il corpo ha bisogno è innanzitutto una sana regolarità e, in attesa di tornare ad allenamenti più intensi e approfonditi, dedicare anche solo parti delle giornate di pausa estiva a semplici esercizi o attività motorie farà bene alla vacanza ed anche (e soprattutto) al successivo rientro.

