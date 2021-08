Attività sportiva in acqua: cosa fare e chi ne beneficia

Il periodo estivo è uno dei momenti più belli dell’anno; sole, colori e positività caratterizzano le giornate e forniscono l’energia per raggiungere grandi traguardi...ma non è tutto oro ciò che luccica! Infatti il caldo può rappresentare un grande ostacolo per gli amanti di uno stile di vita attivo, mettendo a rischio il raggiungimento dei traguardi prefissati.

Cosa fare per mantenere il nostro percorso?

Ovviamente chi ha la fortuna di potersi allenare in strutture fornite di aria condizionata, possiede un grande vantaggio, ma per gli amici dell’aria aperta, l’attività fisica in acqua potrebbe rappresentare un'ottima soluzione, dai molteplici aspetti favorevoli.

Partiamo innanzitutto dal conoscere cos’è l’attività fisica in acqua!

Essa rappresenta l’insieme delle attività motorie che propongono esercizi molto simili a quelli che possiamo effettuare nelle comuni sale pesi, con la differenza che la resistenza è fornita dal fluido stesso, facendone risultare un movimento più fluido e dolce, altrettanto efficace. All’interno di questa macro-categoria si distinguono numerose tipologie di corsi, che vanno dalla ginnastica in acqua a corpo libero, alla ginnastica con attrezzi e addirittura la bici. Gli attrezzi di solito vengono aggiunti per aumentare la resistenza ed anche lo sforzo. Non vi è un limite alle tipologie di movimenti che possiamo eseguire in acqua, come non ha limiti il risultato che possiamo ottenere dalla loro pratica, per chi non conoscesse quali tipologie di attività comunemente vengono svolte ne cito alcune:

AcquaGym : la più praticata attualmente, la quale mira alla prevalente tonificazione di gambe, braccia, addominali, glutei, anche se l’impegno cardiovascolare non è da meno e aiuta a incrementare la mobilità delle nostre articolazioni

: la più praticata attualmente, la quale mira alla prevalente tonificazione di gambe, braccia, addominali, glutei, anche se l’impegno cardiovascolare non è da meno e aiuta a incrementare la mobilità delle nostre articolazioni Acqua Bike : attività in cui si utilizza una cyclette acquatica. Allena soprattutto addominali, glutei e gambe ed è facilmente praticabile anche da persone che non hanno confidenza con l’acqua, questo tipo di attività è molto utile anche a coloro che praticano sport con importante impegno del sistema cardiocircolatorio, come podisti, ciclisti, amanti del trekking e simili.

: attività in cui si utilizza una cyclette acquatica. Allena soprattutto addominali, glutei e gambe ed è facilmente praticabile anche da persone che non hanno confidenza con l’acqua, questo tipo di attività è molto utile anche a coloro che praticano sport con importante impegno del sistema cardiocircolatorio, come podisti, ciclisti, amanti del trekking e simili. Acqua Funzionale : propone tecniche di prevenzione e rieducazione funzionale in acqua e ginnastica antalgica. Può essere un valido aiuto nella risoluzione di problematiche articolari relative a colonna vertebrale, bacino e arti inferiori.

: propone tecniche di prevenzione e rieducazione funzionale in acqua e ginnastica antalgica. Può essere un valido aiuto nella risoluzione di problematiche articolari relative a colonna vertebrale, bacino e arti inferiori. Acqua Kick Box : riproduce i gesti tipici dell’omonimo sport da combattimento. È molto indicata per allenare braccia e gambe e sfogare lo stress accumulato in modo positivo.

: riproduce i gesti tipici dell’omonimo sport da combattimento. È molto indicata per allenare braccia e gambe e sfogare lo stress accumulato in modo positivo. Acqua Circuite: consiste in un allenamento cosìddetto “a stazioni”; si basa sull’alternanza di esercizi di tonificazione muscolare e cardiovascolare eseguiti con l’ausilio di svariati attrezzi per il fitness. Facilita il dimagrimento, la tonificazione muscolare e potenzia l’attività cardiaca.

Oltre agli sportivi, a chi può essere consigliata l'attività sportiva in acqua?

L’attività in acqua è rivolta principalmente a chi vuole raggiungere uno stato di benessere generale, migliorare forza, resistenza ed è molto efficace per combattere gli inestetismi della cellulite, ma non solo. Grazie alle caratteristiche di questo elemento, il fitness in acqua è indicato in modo particolare a soggetti che hanno necessità di ridurre gli effetti del proprio peso sul corpo, come persone in sovrappeso, che grazie all’acqua riescono a muoversi più facilmente. È adatta anche per donne in stato interessante, in quanto aiuta ad alleviare il sovraccarico della zona lombare dovuta al peso del feto. Ideale anche per le persone anziane, le cui articolazioni sono più fragili e grazie all’acqua fanno attività con meno fatica e meno rischi.

Può essere praticata dai principianti di qualsiasi età, ma anche dagli atleti e campioni con differenti scopi di prevenzione o allenamento. Ogni movimento viene frenato rendendo l’allenamento più faticoso ed intenso e il rischio di strappi o indurimenti muscolari risulta ridotto. È un ottimo modo anche per prendere confidenza con l’acqua se non si sa nuotare. La resistenza offerta dall’acqua permette inoltre di adattare l’intensità e l’ampiezza dei movimenti alle condizioni fisiche e al livello di allenamento di ciascun allievo.

Conclusione

Fra le tante attività in acqua ognuno può trovare la più indicata, a seconda della preparazione, della confidenza con gli ambienti d’acqua e anche degli obiettivi che si intendono ottenere a livello fisico. Con la premessa sempre valida che ogni attività di questo genere non potrà che contribuire al benessere generale della persona.

TORNA AL BLOG DI ALESSIO MIRAVALLE

***

LA PROSSIMA SETTIMANA IN-FORMA PARLERÀ DI…

“Attività fisica e calzature adatte”

→ L’appuntamento è per Mercoledì 1 Settembre 2021 su Il Piccolo!

Se vuoi segnalare ad Alessio un tema di approfondimento legato alla forma fisica, al movimento, alla preparazione fisica e al fitness in generale scrivi a: alessiomiravalle@gmail.com

Se pertinente verrà trattato il prima possibile.