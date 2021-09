La scelta della calzatura nell'attività motoria

La scelta della scarpa è un aspetto importante dell’attività motoria, essa influenza la salute del piede e conseguentemente di caviglia, ginocchio, anca e schiena. Un appoggio stabile permette infatti di scaricare in maniera ottimale la forza sul terreno.

Ma come fare per districarsi al meglio nel mondo delle calzature finalizzate alle attività fisiche?

Lo abbiamo chiesto a Roberto Boano, dottore in Fisioterapia con una formazione post laurea incentrata principalmente sull’esercizio terapeutico e sulla terapia manuale, attivo nella sua libera professione presso centri sportivi, privati ed Rsa. Una figura che potrà fornire suggerimenti utili grazie anche alla sua passione da sempre viva per lo sport (soprattutto nella sua declinazione agonistica) che lo ha visto, prima di avvicinarsi al mondo della palestra, praticare per circa 10 anni nuoto gareggiando in competizioni regionali e successivamente bodybuilding gareggiando nella federazione FIBBN nel 2017 (2° posto juniores e 5° assoluto) e nel 2018 (1° posto) e successivamente ancora nel powerlifting.

Quanto incide la “comodità” del piede nella pratica sportiva?

Il comfort del piede non solo è importante durante l’attività fisica ma anche durante le attività quotidiane soprattutto per tutti coloro che a causa di situazioni lavorative sono costretti a passare molte ore in piedi. Ogni tipologia di attività fisica genera appunto forze come vibrazioni, forze di taglio e compressione che il nostro organismo va a distribuire e compensare, queste forze aumentano esponenzialmente camminando, correndo o praticando attività fisica che prevedono un carico gravitazionale del peso corporeo e di eventuali sovraccarichi a livello plantare.

Perché è importante evitare sovraccarichi al piede?

L’importanza di “scaricare” in maniera adeguata queste forze risiede nel fatto che se il carico non viene scaricato adeguatamente il nostro corpo attuerà delle strategie di compenso ad un livello anatomico superiore (ginocchia ed anche), ed è qui che possiamo incappare in problematiche a menischi e cartilagini.

In quali aspetti ci aiuta maggiormente la calzatura adatta?

La scelta della calzatura adeguata è quindi uno starting point fondamentale perché deve rispettare il primo requisito che ci porta a praticare attività sportivo ovvero il “benessere psico-fisico”.

Quali i suggerimenti da tenere in considerazione per scegliere la giusta scarpa per praticare attività fisica?

I consigli che mi sento di dare sulla scelta della scarpa sono cinque:

Scegliere una scarpa specifica per la propria attività fisica. Scarpe da arrampicata, scarpe da corse e scarpe per il sollevamento pesi hanno finalità costruttive diverse e ognuna specifica per ciò che lo sport richiede.

per la propria attività fisica. Scarpe da arrampicata, scarpe da corse e scarpe per il sollevamento pesi hanno finalità costruttive diverse e ognuna specifica per ciò che lo sport richiede. Evitare cuciture interne e utilizzare calzini specifici: ciò ridurrà attriti e sfregamenti evitando fastidiose vesciche.

e utilizzare calzini specifici: ciò ridurrà attriti e sfregamenti evitando fastidiose vesciche. Scegliere scarpe di misura idonea . A volte un piede è più grande dell'altro e le dimensioni possono cambiare nel tempo e se possibile utilizzare il numero più corretto per entrambi i piedi.

. A volte un piede è più grande dell'altro e le dimensioni possono cambiare nel tempo e se possibile utilizzare il numero più corretto per entrambi i piedi. Sostituire le scarpe nel rispetto dell’usura (ad esempio lo schiacciamento o del consumo della suola).

nel rispetto dell’usura (ad esempio lo schiacciamento o del consumo della suola). Non scegliere le scarpe in base al prezzo. Una scarpa costosa non sempre corrisponde ad una scarpa di qualità che ben si presta alla nostra calzata. D’altro canto anche il voler risparmiare eccessivamente, può compromettere la scelta del prodotto che può risultare cedevole e poco duraturo.

Anche nella calzatura, così come in molti altri aspetti dell’attività sportiva, conta dunque la consapevolezza e deve il più possibile essere evitata la scelta “casuale” o basata su fattori non sempre azzeccati. Seguire pochi ma efficaci consigli ci aiuterà a maturare la conoscenza necessaria da poter applicare alle scelte e ai differenti contesti sportivi nei quali ci troviamo ad operare di volta in volta.

TORNA AL BLOG DI ALESSIO MIRAVALLE

***

LA PROSSIMA SETTIMANA IN-FORMA PARLERÀ DI…

“Ritorno in ufficio: quali i problemi posturali e come correggerli”

→ L’appuntamento è per Mercoledì 8 Settembre 2021 su Il Piccolo!

Se vuoi segnalare ad Alessio un tema di approfondimento legato alla forma fisica, al movimento, alla preparazione fisica e al fitness in generale scrivi a: alessiomiravalle@gmail.com

Se pertinente verrà trattato il prima possibile.