Arrivano i primi freddi: come mantenersi in forma quando le temperature calano?

Corsette dopo il lavoro in ufficio o, per i più mattinieri, all’alba, prima di affrontare la giornata. Ed ancora ginnastica all’aperto, sport in acqua o in alta quota e tanto altro ancora. La stagione “calda” sembra agevolare molte attività di fitness e sportive sin dai primi segnali di primavera e fino all’autunno inoltrato. Ma quando arrivano i primi freddi che succede?

Con l’abbassarsi delle temperature e la riduzione netta delle ore di luce, a rischiare di andare in letargo non sono infatti soltanto gli animali selvatici ma anche la propensione all’attività motoria… e di conseguenza anche la nostra forma fisica.

Come poter evitare di perdere tonicità alle porte dell’inverno? Proprio nella puntata di oggi passiamo in carrellata dieci punti utili a individui di tutte le età e di svariati interessi, finalizzati a mantenere alto il benessere personale nella stagione alle porte.

Motivazione

Se buio, freddo e/o impegni quotidiani si fanno sentire, la prima carta da giocare è quella della motivazione. Senza la volontà di non lasciarsi scoraggiare e di non ridurre la soglia di attenzione verso il proprio corpo nei mesi freddi, nulla sarebbe possibile. La motivazione è l’ingrediente primario (a maggior ragione nei casi in cui le situazioni sono meno accomodanti) per poter perseguire e raggiungere l’obiettivo della forma fisica.

Intaccare i grassi

L’attività motoria ovviamente fa bene in tutte le stagioni in quanto sono la regolarità e la costanza ad essere i migliori alleati della nostra forma fisica. Ma in inverno c’è un particolare beneficio dato dall’allenamento: se uno degli scopi primari per molti è bruciare grassi e mantenere sotto controllo il proprio peso, nei mesi più rigidi, complici le temperature basse, il grasso viene bruciato più rapidamente rispetto al training praticato in condizioni climatiche più “favorevoli” andando ad attivare i depositi del cosiddetto “grasso buono” per accrescere la temperatura del corpo.

Umore

Cosa ci azzecca l’umore con l’attività fisica in inverno? Secondo diversi studi la stagione fredda, per via delle ore di luce più contenute e delle temperature più rigide, può portare con sé quelli che vengono comunemente visti come “disturbi affettivi stagionali” influendo negativamente sul benessere psicofisico e portando il “mood” della malinconia invernale. L’esercizio fisico può nettamente migliorare questo aspetto diventando un vero e proprio toccasana per lo stato umorale.

Moderazione

Se è vero che è consigliabile l’attività fisica anche in inverno, è pur vero allo stesso tempo che alcune condizioni atmosferiche sono da evitare. L’Organizzazione mondiale della sanità suggerisce agli adulti in condizioni discrete di salute di arrivare settimanalmente ad un minimo di 150 minuti di attività motoria di carattere moderato. Come fare? Ad esempio effettuare una passeggiata quotidiana nelle ore meno fredde, una corsetta non troppo impegnativa o pedalare in bici sfruttando le ore più tiepide della giornata. Ovviamente sono da evitare le condizioni più proibitive come l’attività in presenza di aria molto fredda o pioggia.

Pianificazione

Il rischio di vanificazione dei buoni intenti di allenarsi nella stagione invernale è sempre dietro l’angolo in quanto oltre alle scuse del lavoro, gli impegni… si insinuano pericolosamente i deterrenti del freddo e del buio. E allora il miglior alleato è la programmazione! Darsi obiettivi di allenamento preparando già in precedenza l’occorrente (ad esempio la sera prima) o trovando “colleghi” con i quali condividere le sessioni motorie possono essere accorgimenti utili a mantenere la regolarità del training.

Equipaggiamento

Dire che anche d’inverno si può fare attività (anche all’aperto) significa però prestare molta attenzione al giusto equipaggiamento per proteggerci dalle insidie anche particolarmente pericolose della stagione climatica più fredda. In pratica l’attenzione si traduce nella scelta di abbigliamento adeguato per le attività in esterna (come l’accortezza di vestirsi a strati prediligendo un tessuto sintetico per fronteggiare l’umidità, uno di pile o lana per favorire l’isolamento termico e uno di materiale che possa proteggere dal vento). Da non dimenticare guanti, cappello e calzini adeguati. Attenzione a non esagerare con i vestiti se si pratica sport ad elevata intensità in quanto si suderebbe esageratamente con il risultato di far perdere alla pelle umida il calore riducendo così la temperatura del corpo.

Il riscaldamento

In inverno assume una rilevanza del tutto particolare il momento del riscaldamento nel quale muscoli e tendini possono raggiungere la temperatura ideale per cominciare eventuali allenamenti en plein air. Stretching, torsioni, corsette, allungamenti sono nostri alleati per favorire una buona preparazione e accantonare i rischi della stagione. Importante è anche “uscire” dal clou dell’attività sportiva all’aperto con la stessa gradualità ovvero facendo raffreddare e decontrarre i muscoli senza interrompere di getto il movimento in corso.

Allenamento outdoor o indoor?

Ci sono giornate invernali nelle quali l’attività in esterna potrebbe essere sconsigliabile o addirittura non praticabile ed ecco che assume molta importanza anche l’allenamento fisico “at home”. Al di là della frequentazione di strutture predisposte come le palestre e i centri sportivi coperti, anche in casa possiamo effettuare utili allenamenti. Se abbiamo strumentazioni come pesi o cyclette possiamo approfittare di sessioni casalinghe anche quando fuori nevica oppure possiamo fare ricorso a yoga, pilates o ginnastica più tradizionale, abbinando poi attività all’aperto quando ci è consentito o attraverso camminate nel fine settimana.

Alimentazione

Inutile sottolineare il ruolo dell’alimentazione nel mantenere nella stagione invernale la nostra forma fisica. Le temperature più basse ci inducono a ricercare un maggior numero di calorie ma attenzione ad evitare le esagerazioni e a non attenuare mai troppo l’attività di “consumo”.

Idratazione

Con i mesi più gelidi la necessità di assumere liquidi non va assolutamente in pensione. Idratarsi adeguatamente è essenziale anche con il freddo, soprattutto se si effettuano attività motorie: ciò ci aiuta a non perdere minerali nell’atto del training fisico. Una bevanda calda prima e dopo l’attività fisica potrebbe essere ad esempio nostra alleata nella corretta idratazione.

TORNA AL BLOG DI ALESSIO MIRAVALLE

***

LA PROSSIMA SETTIMANA IN-FORMA PARLERÀ DI…

“Proteine e attività fisica”

→ L’appuntamento è per Venerdì 12 Novembre 2021 su Il Piccolo!

Se vuoi segnalare ad Alessio un tema di approfondimento legato alla forma fisica, al movimento, alla preparazione fisica e al fitness in generale scrivi a: alessiomiravalle@gmail.com

Se pertinente verrà trattato il prima possibile.