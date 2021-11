Mantenersi in forma: come conservare la forma fisica raggiunta?

Non senza grande impegno, costanza (e talvolta qualche piccola rinuncia) si può raggiungere un equilibrio fisico ottimale o comunque molto idoneo per la propria persona e per il benessere del proprio corpo. Sono molti infatti coloro che contribuiscono a studiare e seguire attentamente i percorsi di ricerca della miglior condizione fisica, uno dei temi prevalenti del dibattito sul fitness moderno. Ma non meno importante è un altro aspetto che, in ordine cronologico, segue l’obiettivo della ricerca della miglior forma fisica: il suo mantenimento.

Già, perché se ottenerla può costare tempo, abnegazione, motivazione e un piano professionale e regolare, il rischio di perderla può essere dietro l’angolo comportando non solo la nuova necessità di ripartire da capo ma anche una brutta caduta a livello di motivazione e autostima.

Come fare dunque per restare in forma?

Vediamolo sinteticamente in svariati punti dedicati non di certo a sportivi o professionisti del settore ma anche a comuni cittadini semplicemente interessati a continuare a stare bene con il proprio corpo.

Pratica fisica regolare

Gli “start-and-stop” non fanno bene al benessere del proprio corpo che invece beneficia di un lavoro regolare nel tempo. Fondamentale resta dunque quello di dedicare con abitudinarietà tempo ed energie all’attività motoria e sportiva per poter mantenere prestanza e tonicità.

Benessere della mente

È possibile mantenere la forma fisica senza affatto considerare la salute della mente? Ovviamente no… e infatti, come recita il noto detto latino “mens sana in corpore sano” l’impegno fisico andrebbe sempre affiancato da un esercizio de-stressante per la mente, smorzando così l’impatto dello stress e delle tensioni giornaliere o di periodi particolarmente stancanti.

Sana alimentazione

Il corpo non risponde soltanto agli stimoli fisici a cui lo sottoponiamo ma è direttamente influenzato dall’alimentazione. Trovare un piano alimentare adatto che preveda un buon rapporto qualità-quantità di cibo e che selezioni il nostro apporto sulla base delle esigenze specifiche e soggettive è il primo passo da compiere per ambire ad un equilibrio duraturo nel tempo.

L’importanza del riposo

Cosa c’entra dormire con la forma fisica? C’entra eccome! Il corpo non apprezza – come già dicevamo – le irregolarità, alle quali reagisce spesso con segnali di varia natura. Dormire adeguatamente e riposare sufficientemente sono essenziali per non avere sbilanciamenti che incidono a ruota su tutti gli aspetti del nostro proprio benessere.

La Motivazione

Per mantenere la forma fisica più adatta a noi serve anche una buona dose di motivazione e forza di volontà. Avere obiettivi saldi in cui credere fortifica il convincimento e dunque la capacità di ottenere i risultati prefissati.

La definizione degli obiettivi

Compare in fondo a questa lista ma dovrebbe forse essere il primo punto da affrontare per mantenere la forma fisica: darsi obiettivi corretti e sostenibili nel tempo. A seconda di tanti fattori come genere, età, condizione fisica o abitudini legate alla professione svolta, gli obiettivi non possono chiaramente essere identici per tutti ma vanno calibrati per ognuno di noi coinvolgendo anche il medico o chi può darci piani d’azione più mirati.

Consigli complicati?

Può sembrare, almeno a prima vista… ma se riusciamo a far entrare nel nostro personale buon stile di vita i punti qui toccati, una considerevole parte del lavoro di mantenimento della forma fisica è fatto.

